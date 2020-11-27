Самара, 27 ноября, 2020, 15:18 — ИА Регнум. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в 2021 году установили в Самарской области. Соответствующее постановление областного правительства опубликовано 27 ноября на сайте правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Капитальный ремонт дома

Согласно документу, размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме для домов до пяти этажей включительно устанавливается в размере 6,63 рубля за один квадратный метр общей площади квартиры.

Отмечается, что для многоквартирных домов выше пяти этажей размер взноса составит 7,62 рубля за один кв. метр общей площади квартиры.