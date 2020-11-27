Москва, 27 ноября, 2020, 14:43 — ИА Регнум. В Рособрнадзоре предлагают не отменять ОГЭ для девятиклассников, но сократить число экзаменов до трёх. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.

Дарья Антонова ИА REGNUM ОГЭ

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"Пока наше консолидированное решение по экзаменам в 9-х классах следующее: не отменять экзамены, но уменьшить их количество до трех — два обязательных и один по выбору», — сказал Музаев.

По его словам, вице-премьер РФ Татьяна Голикова «дала этот вопрос на проработку», и вместе с Роспотребнадзором соответствующие решения дорабатываются.

Музаев отметил, что эта тема уже обсуждалась в ходе заседания оперштаба по противодействию коронавирусу.