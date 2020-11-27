Москва, 27 ноября, 2020, 14:01 — ИА Регнум. Российские власти запустили единый номер 122 для звонков, связанных с заболеванием COVID-19 и распространением коронавируса. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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"Единый номер 122 позволит централизовать звонки в кол-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — поликлиники, станции скорой помощи или другие службы. Мы запросили региональные потребности по развертыванию кол-центров и их оснащению», — сказал Чернышенко.

По его словам, власти выразили готовность оказывать как техническую, так и финансовую поддержку в этом направлении, но ключевым фактором является вовлечённость руководителей регионов в процедуру организации работ, а также контроль над ними.

Чернышенко считает такой процесс «двусторонним движением», и при поддержке правительства главы регионов «должны действовать в интересах каждого человека».

Вице-премьер подчеркнул, что к работе подключились уже 27 российских регионов.