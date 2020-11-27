Варшава, 27 ноября, 2020, 13:59 — ИА Регнум. Депутат польского Сейма от правящей партии «Право и справедливость» Тереза Варгоцкая прокомментировала последние противоречия между Варшавой и Брюсселем. По мнению политика, «сегодня Польша борется с Евросоюзом за свой суверенитет». Об этом передает Polskie Radio 24.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Паутина

«В свете европейских договоров, которые предусматривают сохранение суверенитетов стран ЕС, наше вето, наложенное на европейский бюджет, не подлежит сомнению. Сегодня мы боремся с ЕС за свой суверенитет, и мы не откажемся от нашей независимости», — заявила политик.

Напомним, в последний месяц в отношениях Варшавы и Брюсселя наметился очередной кризис. В октябре заместитель председателя Европарламента Катарина Барли обвинила Польшу в «несоблюдении принципа верховенства права во внутренней политике» и предложила устроить Варшаве «финансовый голод».

Данное предложение было принято в форме новых правил распределения европейских средств между странами ЕС. В проекте европейского бюджета на 2021−2027 годы предусмотрена связь между распределением средств ЕС и состоянием верховенства права в каждой из стран. В связи с этим 16 ноября Польша официально наложила вето на бюджет ЕС на 2021−2027 годы, правительство республики воспринимает новые правила как вмешательство Брюсселя во внутренние дела суверенных стран.