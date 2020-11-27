Санкт-Петербург, 27 ноября, 2020, 14:03 — ИА Регнум. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Президентский физико-математический лицей №239» в Петербурге первым из учреждений общего образования в городе объявил о полном переходе на дистанционное обучение из-за случаев распространения коронавируса. Это произойдет с понедельника, 30 ноября. «Удалёнка» пока объявлена на две недели.

Edu.gov.ru Дистанционное обучение

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Директор лицея Максим Пратусевич рассказал изданию «Фонтанка», что в учебном заведении ковидом заболели более 40 учащихся, а также 15 из 150 педагогов.

«Во всех классах есть заболевшие дети, не больше четырёх», — пояснил Пратусевич.

Поскольку у лицея еще с весны есть отработанные технологии работы в дистанционном режиме, в заведении не ждут проблем от такого формата.

Читайте также: Перевод школьников на «дистант» в Петербурге считают нецелесообразным

Напомним, по данным на 26 ноября, в Петербурге из-за коронавируса на обучении с использованием дистанционных технологий находились 118 классов в 60 школах. Однако Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу считает перевод всех учащихся города на дистанционное обучение нецелесообразным.