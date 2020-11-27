Переславль-Залесский, Ярославская область, 27 ноября, 2020, 13:30 — ИА Регнум. Причиной отставки главы Переславля-Залесского Ярославской области мог стать конфликт с общественниками. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 ноября глава округа Валерий Астраханцев покинул свой пост по собственному желанию.

Yarregion.ru Валерий Астраханцев

В качестве причин он указал «семейные обстоятельства». Однако позже на сайте администрации появилось обращение Астраханцева к жителям города. В нём он перечисляет свои достижения в работе на этом посту. Единственной конкретной проблемой, на которую указывает бывший глава, это критика его работы со стороны жителей.

«Я благодарен коллегам за помощь и поддержку, а жителям городского округа за житейскую мудрость и конструктивную критику. Тем же, кто решил, что негатив и неприятие любых решений и действий городских властей — это единственный путь, ведущий к решению проблем Переславля и сельских территорий, хочу сказать, что это глубочайшее заблуждение. Только стремление к взаимопониманию, продуктивный диалог и реальный коллективный труд во благо общего дома дадут желаемые результаты. Обсуждениями трудностей бытия в социальных сетях город преобразовать невозможно. Тому, кто придет мне на смену, нужна деятельная, позитивная поддержка и реальная, не на словах, помощь. Впереди масштабная и многотрудная работа, но сообща любые трудности преодолимы. Да будет так!», — написал Валерий Астраханцев.

Действительно, деятельность Валерия Астраханцева подвергалась жёсткой критике со стороны активных общественников. Наиболее масштабным стал конфликт вокруг принятия Генерального плана городского округа. Общественникам удалось привлечь на свою сторону, к примеру, писательницу Людмилу Петрушевскую, которая написала обращение по проблеме жителей малого города.

В итоге принятие Генплана отложено по требованию губернатора, а глава ушёл в отставку.