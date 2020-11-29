Пекин, 30 ноября, 2020, 02:11 — ИА Регнум. Вне зависимости от того, кто станет очередным президентом США, можно говорить о складывающемся новом консенсусе американских политических элит. В чем он будет заключаться и что он означает для всего остального мира, рассуждает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Судя по высказываниям опытных американских политиков, США намерены заняться строительством политических блоков, направленных против России и Китая. При этом курс на укрепление американской индустрии, взятый при президенте Дональде Трампе, сохранится, даже если к власти придет его конкурент из демократического лагеря. Об этом свидетельствует, например, заявление Хиллари Клинтон, поддержавшей кандидата от демократов Джо Байдена с его идеей усилить инвестиции в американскую промышленность.

Но, похоже, Китай решил действовать на опережение планам США. Как сильный маневр Китая в Тихоокеанском регионе может смешать карты США? Читайте статью Владимира Павленко «ВРЭП как асимметричный ответ на ренессанс американской гегемонии».