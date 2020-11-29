Москва, 30 ноября, 2020, 00:20 — ИА Регнум. Основа российской стратегии множества последних лет, принцип ситуационного реагирования, показывает свою бесперспективность при дальнейшем наращивании атак недругов как на ближнее окружение России, так и на нее саму. О том, что могло бы прийти на смену в качестве новой российской стратегии, рассуждает обозреватель ИА REGNUMАлександр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Монумент «Мы — наши горы». Нагорный Карабах

Совместные действия Турции и Азербайджана, да и не только они, могут служить доказательством утверждения о новом восстановлении империй прошлого. Но Турция, которая примеряется к поглощению бывших территорий СССР, для России представляет внешнеполитического игрока, за руками которого необходимо следить особенно тщательно. Мало того, возможное поглощение Азербайджана Турцией обязательно должно вызвать мощный ответ России.

В качестве ответного хода Россия могла бы с пониманием отнестись к референдуму населения Карабаха о вхождении в ее состав. Но этот шаг не должен заменять собой срочную выработку и предъявление новой стратегии, ведь чем дальше, тем меньше работают те экономические рычаги, посредством которых Россия хотела добиваться стабильности в своем окружении. Читайте статью Александра Халдея «Россия запаздывает с восстановлением империи».