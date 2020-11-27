Чебоксары, 27 ноября, 2020, 12:56 — ИА Регнум. В Чувашии по факту аварии с участием школьного автобуса, который съехал с дороги и опрокинулся, возбуждено административное производство. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

21.мвд.рф Авария с участием школьного автобуса в Чувашии

ДТП произошло 26 ноября. Школьный автобус перевозил девять учеников и учителя Таутовской средней школы Аликовского района. По данным полиции, при повороте направо водитель не справился с управлением, съехал в кювет, где врезался в водопропускную трубу и опрокинулся на левый бок.

В ходе проверки у предполагаемого виновника аварии состояние опьянения не установлено.

В МВД по Чувашии отмечают, что одно из задних колес автобуса имело следы износа. По данному факту возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»). Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла Аликовском районе возле деревни Пизенеры Аликовского района. Первоначально сообщалось о двух пострадавших — водителе и учителе. В полиции уточняют, что в результате ДТП ушибы получили ещё трое детей, которые после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

Напомним, по данному факту следственное управление СКР по Чувашии проводит доследственную проверку по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Правоохранители выясняют все детали происшествия.