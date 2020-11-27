Людиново, Калужская область, 27 ноября, 2020, 14:14 — ИА Регнум. В озеро Ломпадь, в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» по экологической реабилитации Людиновского водохранилища 27 ноября были выпущены более 46 тысяч толстолобика и белого амура. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Свыше 60 тысяч новых рыб выпустили в озеро Ломпадь

Новые обитатели озера Ломпадь — это холодоустойчивые виды рыб, которых традиционно используют в качестве мелиораторов водоёмов, ликвидирующих их зарастание. Эти рыбы хорошо растут в прудах при совместном выращивании с другими породами. Также в озере поселили и более 17 тысяч щук. Их назначение — оздоровление фауны озера. Мальки специально выращивались в рыбхозах от одного до двух лет. В этом возрасте молодняк наиболее хорошо приживается. Его запуск в водоём проведен при благоприятных погодных условиях.

Мероприятие прошло в присутствии представителей Рабочей группы по мониторингу ситуации на озере Ломпадь, образованной из местных активистов, а также представителей регионального ОНФ, районной администрации и министерства природных ресурсов и экологии области.