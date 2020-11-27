Ярославль, 27 ноября, 2020, 12:46 — ИА Регнум. В Ярославской области в рамках федерального проекта «Чистая вода» в 2021 — 2022 годах в селе Новый Некоуз построят водозабор и станцию водоочистки. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.

Yarregion.ru Встреча Дмитрия Миронова с Григорием Петровым

Вопрос обеспечения жителей района питьевой водой поднял губернатор Дмитрий Миронов в ходе совещания (в формате видеоконференцсвязи) с главой района Григорием Петровым 26 ноября. Губернатор отметил, что от жителей неоднократно поступали жалобы на качество воды.

По словам Григория Петрова, сейчас утверждена дорожная карта реализации проекта. Объём инвестиций составит 220 миллионов рублей.

Также губернатор и глава района обсудили строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Его построит «Газпром».

"Сегодня Некоузский район — один самых малообеспеченных по наличию спортивной инфраструктуры, — отметил Дмитрий Миронов. — В сентябре мы с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером достигли договоренности, что в рамках социальной программы «Газпром — детям» у вас будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс. Необходимо предоставить земельный участок».

По словам Григория Петрова, земельный участок найден, начало работ запланировано на весну 2021 года. В ФОКе будут универсальный спортивный зал для проведения групповых занятий по мини-футболу, баскетболу и волейболу с оборудованными трибунами, зал для занятий единоборствами, раздевалки, медкабинет, административные и технические помещения.