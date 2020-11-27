Москва, 27 ноября, 2020, 12:37 — ИА Регнум. В 2020 году традиционная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина будет проведена с элементами прямой линии с населением страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в 2019 году

«В этом году мероприятие будет дополнено элементами прямой линии», — сказал Песков.

По его словам, волонтёры Общероссийского народного фронта будут обрабатывать вопросы от населения, которые поступят через приложение «Москва — Путину».