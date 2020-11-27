Кишинёв, 27 ноября, 2020, 12:27 — ИА Регнум. Победившая на выборах президента Молдавии Майя Санду сразу после инаугурации должна взять на себя ответственность за ситуацию в республике и не отправлять правительство в отставку. Об этом заявил пока еще действующий президент Молдавии Игорь Додон.

European People's Party Майя Санду

«Новый президент сразу после вступления в должность, сразу после инаугурации должен взять на себя ответственность за ситуацию в стране», — написал он на своей странице в Facebook.

Додон призвал Санду не пытаться заставить правительство уйти в отставку, поскольку «ответственный кабмин не может ввергнуть страну в хаос». Он добавил, что не будет мешать новому президенту и готов в случае необходимости оказать поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Молдавии прошёл второй тур президентских выборов. По результатам 100% обработанных протоколов избирательных комиссий, глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду набрала 57,75% голосов, а её соперник — действующий глава государства Игорь Додон — 42,25%.

Девятнадцатого ноября Санду объявлена Центризбиркомом страны победителем выборов главы государства.

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