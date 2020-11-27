Ярославль, 27 ноября, 2020, 12:27 — ИА Регнум. Два вида топлива ПАО «Славнефть-ЯНОС» стали лауреатом и дипломантом 23-го Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.

«Славнефть-ЯНОС» Ярославский НПЗ

Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1 признано лауреатом конкурса, бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 получил статус дипломанта. Оба вида нефтепродуктов отмечены в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

Топливо для реактивных двигателей ТС-1, высший сорт, соответствует требованиям ТР ТС 013/2011 и ГОСТ 10 227−86. Предназначено для применения в реактивных авиационных двигателях. Благодаря применяемой технологии производства топливо сохраняет смазывающие свойства и не требует введения присадок. Характеризуется высоким качеством, подтвержденным испытаниями в гражданских и военных научно-исследовательских институтах, отличными эксплуатационными свойствами, гарантирует безотказную работу двигателя.

ПАО «Славнефть-ЯНОС» входит в число лидеров нефтеперерабатывающей отрасли по объему производства авиатоплива. Так, объем выпуска авиакеросина за 2017−2019 годах на ЯНОСе составил более 4,7 млн тонн.

Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 по ГОСТ 32 513−2013 соответствует требованиям ТР ТС 013/2011 для экологического класса К5 и ГОСТ 32 513−2013. Предназначен для использования в качестве моторного топлива транспортными средствами с бензиновыми двигателями, обеспечивая их экономичную и стабильную работу. Высокое качество автомобильного бензина гарантировано оптимальным компонентным составом без применения антидетонационных присадок.

Предприятия, продукция которых становится победителем конкурса, получают право маркировать её знаком «100 лучших товаров России». ПАО «Славнефть-ЯНОС» — постоянный участник конкурса Программы «100 лучших товаров России» начиная с 2001 года. Различные виды продукции предприятия ежегодно включаются в список лучших отечественных товаров.