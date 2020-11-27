Обнинск, Калужская область, 27 ноября, 2020, 12:49 — ИА Регнум. 50-летняя жительница Обнинска предстала перед судом в обвинении в убийстве своего 65-летнего мужа, сообщили 27 ноября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Жительница Обнинска предстала перед судом в обвинении в убийстве мужа

По версии следствия, 6 августа 2020 года обвиняемая в ходе ссоры на почве употребления спиртных напитков нанесла пожилому мужчине смертельное ножевое ранение в область груди. Мужчина смог самостоятельно вытащить нож и направился в ванную комнату, чтобы остановить и смыть кровь, но вскоре скончался. Его тело было обнаружено в ванной следственно-оперативной группой.

В настоящее время в Обнинском городском суде началось рассмотрение данного уголовного дела. Подсудимая содержится под стражей, и ей грозит наказание до 15 лет лишения свободы