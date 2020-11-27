Киров, Калужская область, 27 ноября, 2020, 12:13 — ИА Регнум. В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней жительницы города Кирова. Женщина подозревается в причинение тяжкого вреда здоровью своему двухлетнему ребёнку, сообщили 27 ноября корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Prokuror-kaluga.ru Молодая мать изувечила двухлетнего ребенка

По версии следствия, 2 ноября 2020 года молодая мать проявила агрессию к своему двухлетнему сыну, потому что он не хотел есть. Женщина несколько раз ударила по спине ребенка ремнем и толкнула его. Мальчик упал на пол и ударился головой. 6 ноября социальные работники совместно с полицией пришли проверить условия жизни малолетнего и увидели у мальчика телесные повреждения. Ребенок был госпитализирован, ему проведено несколько операций, лечение продолжается.

В настоящее время следователи проводят необходимые действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, выяснение условий жизни и воспитания ребенка, уровня его развития. Женщина не отрицает факт нанесения телесных повреждений ребенку, однако причиной случившего считает непослушание мальчика.

Кроме того, следователи выяснят, насколько полно и своевременно по отношению к данной семье исполняли свои обязанности сотрудники органов опеки и попечительства администрации города Кирова и Кировского района. Их действиям по защите прав пострадавшего мальчика в ходе расследования будет дана правовая оценка. Матери-садистке грозит наказание до восьми лет лишения свободы.