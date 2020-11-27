Казань, 27 ноября, 2020, 11:51 — ИА Регнум. В арбитраж Татарии поступил банкротный иск к научно-производственному объединению «Опытно-конструкторское бюро имени М. П. Симонова», работающему в Казани с 1959 года. Претензии кредитора к одному из лидеров в области разработки беспилотных авиакомплексов пока оставлены без движения. Срок для устранения недочетов отведён до 15 декабря 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск к бюро Симонова

Иск от АО Московский научно-производственный комплекс «Авионика» имени О. В. Успенского поступил 23 ноября 2020 года. Сумма заявленной задолженности составляет 26 045 319,27 рубля.

В декабре 2019 года компания «Авионика» взыскала с казанского бюро долг — 25 892 855 рублей 27 копеек и 152 464 рубля расходов по оплате госпошлины. В основе спора лежал договор от 2018 года на выполнение составной части опытно-конструкторской работы по теме «Изготовление опытных образцов комплексной системы управления для беспилотного воздушного судна большой продолжительности и дальности полета для мониторинга арктического и других регионов».

Также на 21 декабря 2020 года назначено заседание по иску «Авионики» к бюро Симонова. В деле речь идёт «о расторжении договора №1 418 187 340 501 010 352 177 152/А39С/203 от 01.06.2015 года и взыскании 13 135 684,66 рубля».

Банкротный иск к бюро Симонова оставлен без движения из-за недочётов — к делу не приложены документы, подтверждающие публикацию заявления о намерениях обратиться с соответствующим исковым заявлением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, казанское бюро попало в медиаповестку в 2018 году, когда бывший директор стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и нецелевых тратах.