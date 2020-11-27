Москва, 27 ноября, 2020, 11:48 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба РФ повысила предельные отпускные цены на два препарата для лечения онкологических заболеваний из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на лекарства

Так, стоимость лекарства ломустин, применяемого в лечении онкологических заболеваний, увеличена почти в девять раз — до 37 тыс. рублей за упаковку. Цена азатиоприна выросла в два раза — до 380 рублей.

В самом ведомстве подтвердили изданию эту информацию. Там добавили, что повысить цены позволяет принятое 31 октября 2020 года постановление правительства. Документ предусматривает пересмотр цен на препараты в случае их нехватки на рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране вводится особое регулирование цен для жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

«Прежде всего, чтобы обеспечить людям как можно более широкий доступ к необходимым им лекарствам. Речь идёт о наиболее востребованных препаратах, цена на которые не должна завышаться. Но и производитель не может работать себе в убыток», — сказал тогда Мишустин.

По его словам, действующий механизм не позволяет проводить индексацию, что приводит к остановке производства и сбою поставок.

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