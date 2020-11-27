Владивосток, 27 ноября, 2020, 11:41 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко, судя по всему, передумал увольнять начальника административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке. На сайте правительства края информация с требованием отстранить чиновницу за непринятие мер по оказанию помощи населению во время ЧС после ледяного шторма исчезла, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Primorsky.ru Восстановление электричества на острове Русский

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Утром 27 ноября пресс-служба правительства Приморья распространила релиз о том, как Олег Кожемяко был недоволен работой начальника административно-территориального управления острова Русский. Сообщалось, что он потребовал отстранить чиновницу от должности. Но спустя время, после того, как эта новость была широко растиражирована региональными и федеральными СМИ, пресс-релиз претерпел кардинальные изменения.

В новой версии сообщения пресс-службы правительства Приморья речи об отстранении от должности разгневавшей губернатора чиновницы уже нет. Теперь Кожемяко просит просто объявить ей выговор.

«За непринятие мер по оказанию помощи населению будет объявлен выговор руководителю административно-территориального управления острова Русский», — сообщается в новой версии релиза.

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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с электроснабжением на острове Русский во Владивостоке остаётся самой сложной. На острове нет абсолютно никаких сетей с низким напряжением. К тому же мародёры украли 3,5 км медного провода. Всё это затягивает сроки по восстановлению электроснабжения.