Орел, 27 ноября, 2020, 11:40 — ИА Регнум. Марки с изображением нацистской символики изъяли из киосков в Орловской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 27 ноября старший помощник прокурора региона Татьяна Цуканова.

Дарья Драй ИА REGNUM Киоск с прессой

«Прокуратура Орловской области провела проверку по информации СМИ о реализации на территории региона продукции с изображением нацистской символики. Установлено, что ООО «Дон-Пресс» закупило печатную продукцию в виде марок с изображением руководителя фашистской Германии для реализации в киосках ООО «Орёлроспечать», расположенных на территории Орловской области», — сообщила представитель прокуратуры.

В соответствии с законодательством использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в войне жертвах запрещается. Прокурор Заводского района Орла объявил генеральному директору ООО «Орёлроспечать» и директору коммерческой службы ООО «Дон-Пресс» предостережения о недопустимости нарушения закона. Продукция из розничных киосков изъята.

О появлении в газетных киосках почтовых марок с изображением главного нацистского преступника Адольфа Гитлера сообщили местные СМИ. СКР также начал доследственную проверку по данному факту.