Стокгольм, 27 ноября, 2020, 11:38 — ИА Регнум. В конституционный комитет Риксдага было направлено заявление в отношении заявления министра юстиции и миграции Швеции Моргана Йоханссона, который заявил, что после смягчения миграционных требований на въезд объемы иммиграции в страну уменьшились, а не увеличились. Конституционный комитет посчитал, что заявление профильного министра было неверным. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Frankie Fouganthin Морган Йоханссон

«Посмотрите на статистику за 2019 год по числу предоставлений прав на убежище. Когда этим летом мы облегчили порядок сирийским беженцам привезти сюда своих детей и супругов, многие утверждали, что число случаев резко возрастет. Оказалось, наоборот. Резкое сокращение и самые низкие цифры за последние девять лет», — ранее заявил Йоханссон в своем аккаунте в Twitter в январе этого года.

Однако подробное разбирательство доказало, что поскольку среднее время рассмотрения дел о воссоединении семей превышало один год, статистика, на которую ссылался Йоханссон, не отражала, как смягчение миграционных требований к беженцам повлияло на их количество.

Заявление в конституционный комитет Риксдага с требованием проверить слова профильного министра на соответствие действительности было подано представителем «Умеренных» по миграционной политике Марией Малмер Стенергард.