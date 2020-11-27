Москва, 27 ноября, 2020, 11:19 — ИА Регнум. В России частные вложения в биржевые фонды к октябрю 2020 года были втрое больше, чем за весь 2019 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 ноября заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова, комментируя будущее банковских депозитов в РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«О выгодности банковских депозитов для населения можно судить по данным Банка России, которые говорят о том, что в сентябре средневзвешенные ставки по основной части депозитов физических лиц не дотягивали до сентябрьского уровня инфляции, — сказала Воронкова. — Так, средневзвешенная ставка по вкладам физических лиц на период до 1 года, составляющим более 86% в структуре депозитов населения, составила 3,27%, тогда как уровень инфляции в сентябре был равен 3,7%, а цены на продовольственные товары в этом месяце выросли на 4,4%».

По ее словам, заметно, что в условиях неопределенности идет борьба банков за «длинные» деньги клиентов.

«Тем не менее с января по сентябрь 2020 года наблюдается сокращение доли именно долгосрочных вкладов (с 21,62% в январе до 13,82% в сентябре), — пояснила она. — Одновременно устойчиво растет спрос на альтернативные финансовые инструменты. Частные инвесторы активны на рынке акций, деривативов, валютном рынке. Частные вложения в биржевые фонды к октябрю 2020 года были втрое больше, чем за весь 2019 год, почти половина существующих индивидуальных инвестиционных счетов открыты на бирже в течение текущего года».

Как полагает Воронкова, скорее всего, данный тренд сохранится и в перспективе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Теймураз Вашакмадзе заявил, что в России депозиты пока остаются выгодными, но розничные инвесторы уже ищут другие, более доходные варианты инвестирования.