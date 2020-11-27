Москва, 27 ноября, 2020, 11:04 — ИА Регнум. Традиционная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 17 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на этот раз пресс-конференция пройдёт в режиме видеоконференции. Планируется, что Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарёво. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в уже привычном для них зале Центра Международной Торговли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пресса регионов сможет участвовать в мероприятии без необходимости выезда из своего Федерального округа, поскольку в каждом из округов организуют спецплощадки с ограниченным требованиями Роспотребнадзора числом участников.

Аккредитация прессы на мероприятие начнётся 29 ноября в 12:00 мск, а завершится 2 декабря в 17:00 мск.