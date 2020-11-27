Рыбинск, Ярославская область, 27 ноября, 2020, 11:04 — ИА Регнум. Лидер ярославских коммунистов Александр Воробьёв упрекнул мэра Рыбинска Дениса Добрякова в прославлении купеческого прошлого города, а именно в использовании стилизованных вывесок с дореволюционной орфографией в центре города. Это произошло на заседании Ярославской областной думы 27 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Дума рассматривала вопрос об обращении к президенту с предложением присвоить Рыбинску звание «Город трудовой доблести» за работу во время Великой Отечественной войны.

«Вот вы сегодня ставите вопрос справедливо о том что Рыбинск заслуживает звание города трудовой доблести. Фракция КПРФ в этом вас поддерживает. Но у меня вопрос другого плана. Мы сегодня, когда мы говорим о трудовой доблести, мы видим как вы ломаете предпринимателей и заставляете купеческое прошлое, не советское прошлое, вывески все в Рыбинске переделать на купеческое прошлое. Так мы сегодня рассматриваем город трудовой доблести советского периода, в годы Великой Отечественной войны, или сегодня в Рыбинске прославляется трудовая доблесть купечества?», — сказал председатель фракции КПРФ в Ярославской облдуме Александр Воробьев.

Мэр Рыбинска Денис Добряков заявил, что купеческое прошлое позволило создать основу для промышленного развития Рыбинска в советское время.

«История — она неделима, и она не может быть разделена на историю до какого-то периода и историю после какого-то периода. История города Рыбинска гораздо дальше просматривается. Если мы говорим о 1917 годе, то и до него была история. Причем история очень богатая. Я хочу вам напомнить 1913 год: экономический расцвет России, и Рыбинска в том числе. В 1912 году была сдана Новая хлебная биржа, одна из трёх в России. Цивилизованная торговля на тот момент позволила завести в город такое предприятие как «Русский Рено», которое потом трансформировалось в «Рыбинские моторы», сейчас «Сатурн». Нельзя никак разделить историю. Она позволила создать экономический базис, в том числе для советского периода, потому что ничто не рождается с нуля», — сказал мэр Рыбинска Денис Добряков.

В конце дискуссии мэр Рыбинска пригласил лидера коммунистов на открытие мемориального музея главы советского государства Юрия Андропова, в честь которого некоторое время назывался Рыбинск. Между тем голосование за обращение к Владимиру Путину прошло не гладко. Сначала за это решение проголосовали лишь 23 депутата из 44 присутствующих. Однако при повторном голосовании депутаты высказались за единогласно.