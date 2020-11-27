Санкт-Петербург, 27 ноября, 2020, 11:07 — ИА Регнум. В октябре 2020 года в Петербурге было продано 13 685 легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 13% больше, чем в октябре 2019 года, и лучший показатель месячных продаж с сентября 2018 года. Об этом 27 ноября сообщает профильное аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

Несмотря на очень успешный октябрь, общие цифры продаж в текущем году остаются в минусе. За январь-октябрь 2020 года в Петербурге удалось реализовать 101 472 новых автомобиля, что на 13% меньше, чем за десять месяцев 2019 года. Однако октябрь вселил оптимизм в продавцов и аналитиков.

«При сохранении таких объемов петербургский авторынок может показать положительную динамику как в ноябре, так и в декабре, — отмечает ведущий эксперт агентства Евгений Еськов. — Вполне реально, что по итогам года падение продаж автомобилей в Петербурге составит около 10%».

Эксперты отмечают, что тройка лидеров петербургского авторынка стабильна — это бренды Kia, Hyundai и LADA. На четвертое место вновь вернулся Renault, уступивший летом эту позицию бренду Volkswagen.

«Доля Санкт-Петербурга в общем объеме продаж автомобилей в России по итогам 10 месяцев составила 8,5% (год назад за аналогичный период — 8,6%)», — добавили авторы исследования.