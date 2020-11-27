Москва, 27 ноября, 2020, 10:53 — ИА Регнум. За сутки в России зафиксировано 496 смертей от коронавирусной инфекции. Об этом 27 ноября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Зафиксировано 496 летальных исходов», — говорится в информации.

Это на 28 случаев меньше, чем сутками ранее, когда было зафиксировано 524 летальных исхода.

Всего в России за время пандемии от COVID-19, по данным штаба, умерли 38 558 человек.