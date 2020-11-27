Москва, 27 ноября, 2020, 10:49 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы признал доказанным наличие оснований для привлечения двух бывших топ-менеджеров «Арксбанка» к субсидиарной ответственности по иску на сумму свыше 37,5 млрд рублей. Судья Марасанов одновременно с этим приостановил производство по заявлению «о привлечении Герасименко Александра Леонидовича и Пахомовой Дины Ивановны к субсидиарной ответственности по обязательствам должника до окончания расчётов с кредиторами». Вердикт может быть обжалован в десятидневный срок, передаёт ИА REGNUM.

George Hodan Иск

Сумма иска к бывшим членам правления Дине Пахомовой и Александру Герасименко составила 37 595 351 000 рублей. Для сравнения: на начало ноября 2020 года долг перед 2486 кредиторами превысил 39,989 млрд рублей.

В ходе слушаний конкурсный управляющий — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» заявил, что была проведена проверка «в целях выявления признаков преднамеренного банкротства». В ходе неё было установлено, что на июль 2014 года имущества было достаточно для расчётов с кредиторами и стоимость активов банка превышала величину его обязательств на 65,902 млн рублей.

«Затем наблюдается ухудшение финансового положения банка», — отмечается в определении суда.

На октябрь того же года размер недостаточности стоимости имущества составил 89,690 млн рублей, и «финансовое положение банка продолжало ухудшаться». В итоге на дату отзыва лицензии 19 июля 2016 года «объем обязательств банка превысил стоимость его имущества (активов) на 39 173 834 тыс. рублей».

Конкурсный управляющий указал на то, что ухудшение финансового положения банка произошло из-за хищения средств, которые были привлечены «от вкладчиков на депозиты без отражения в учёте», а также в результате действий по переводу облигаций Минфина РФ, СВОМ Finance P.L.C., OFCB Capital PLC, GPB Eurobond Finance PLC, Veb FinancePic «со счета ДЕПО в ЗАО НКО НРД на счет ДЕПО в Clearstream Banking S.A., в результате чего банк утратил право распоряжения ими». Помимо этого, проблемы банка были связаны с замещением «ликвидной вексельной задолженности ПАО КБ «УБРиР», АО «ГЛОБЭКСБАНК», ОАО АИКБ «Татфондбанк» на техническую вексельную задолженность ООО «ВИЕРА» и ООО «Малика».

Отмечалось также, что «в результате проводимых операций похищены денежные средства 39,4 тыс. вкладчиков на сумму более 35 миллиардов рублей». Для этого было создано отдельное программное обеспечение, и с 1 июля 2014 года по дату отзыва лицензии велась «деятельность по привлечению вкладов без отражения их в учёте». Также велась «подмена документации во всех офисах банка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к моменту отзыва лицензии «Арксбанк» был на 286-м месте по размеру активов в РФ.