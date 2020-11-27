Чебоксары, 27 ноября, 2020, 10:46 — ИА Регнум. В столице Чувашии планируют ввести единый проездной билет на общественный транспорт. Он будет лимитированным по количеству поездок, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

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Чиновники отмечают, что единый проездной планируется ввести для поездок на автобусах и троллейбусах. Его предлагается сделать в форме абонемента, установив лимит по числу поездок.

В настоящее время готовятся расчёты и предложения по установлению тарифов на абонемент.

«Стоимость поездок по абонементу должна быть ниже в зависимости от количества приобретаемых наличных и безналичных поездок», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Чебоксар не исключили увеличение платы за проезд в общественном транспорте. Чиновники ссылаются на пандемию коронавируса и ограничительные меры, из-за которых снизился пассажиропоток и перевозки стали убыточными, а троллейбусное управление в очередной раз грозит банкротством.