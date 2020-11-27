Москва, 27 ноября, 2020, 10:45 — ИА Регнум. За сутки в РФ выявили 27 543 случая заражения коронавирусом. Об этом 27 ноября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"За последние сутки в России выявлено 27 543 новых случая коронавируса в 85 регионах», — говорится в информации штаба.

Данный показатель является абсолютным «рекордом». Он более чем на 2 тыс. случаев превышает предыдущий максимум. Среди регионов лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Всего в России за время пандемии выявили 2 215 533 случая заражения коронавирусом.