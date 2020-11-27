Москва, 27 ноября, 2020, 10:04 — ИА Регнум. Родители не одобряют начало трудовой деятельности детей с 14 лет. Допускают работу ребёнка до 12 лет только 3% родителей, 12−13 лет — еще 5%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Василий Перов. Тройка. 1866

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По мнению большинства родителей, ребенок может работать или подрабатывать лишь после получения паспорта: с 14−15 лет — 26%, с 16−17 лет — 29%, после 18 лет — 19%.

Работу ребенка после получения профессии считают приемлемой 13%. Чаще за более поздний выход детей на рынок труда (после 18 лет) высказываются матери, чем отцы: 24% против 16%.

Опрос проведен 1—18 ноября 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 364 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила о случаях, когда ребенок может работать без согласия родителей.

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