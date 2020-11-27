Переславль-Залесский, Ярославская область, 27 ноября, 2020, 10:00 — ИА Регнум. Конкурс на пост главы Переславля-Залесского Ярославской области будет объявлен около 10 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации городского округа.

Переславль-Залесский

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 ноября глава Переславля Валерий Астраханцев заявил о своей отставке, депутаты городской думы отставку приняли. Обязанности главы округа исполняет первый заместитель главы Максим Васильков. В администрации сообщили, что нового главу планируется избрать уже в конце декабря — начале января.