Краснодар, 27 ноября, 2020, 09:59 — ИА Регнум. Маршрутный автобус ГАЗель столкнулся в грузовиком 27 ноября в Выселковском районе Краснодарского края. На месте происшествия погибли шесть человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, автомобили столкнулись около в 08:25 в районе населённого пункта Бейсужок 2. Водитель маршрутки при развороте не предоставил преимущество в движении КамАЗу. На месте погибли шесть человек, ещё четверых госпитализировали.

К ликвидации последствий ДТП привлечены 35 человек и 11 единиц техники. Дорога не перекрыта, организовано реверсивное движение.