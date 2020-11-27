Санкт-Петербург, 27 ноября, 2020, 09:56 — ИА Регнум. Петербургских чиновников настойчиво попросили не покидать Северо-Западный федеральный округ до середины января 2021 года. Такую рекомендацию получили сотрудники и Смольного, и районных администраций, утверждают СМИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

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Документального подтверждения этому нет, однако источники в коридорах власти ссылаются якобы на устное распоряжение губернатора Александра Беглова, сообщает «Фонтанка».

Информацию донесли до госслужащих накануне, 26 ноября, в устной форме или посредством смс-рассылки. В пресс-службе Смольного эти данные комментировать не стали.

Причины такого поручения могут быть связаны с высокой заболеваемостью COVID-19 среди чиновников, которых не удается перевести на дистанционный режим, как ранее сообщала начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.