Токио, 27 ноября, 2020, 08:36 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Nissan представил новый рамный вседорожник X-Terra для рынков Ближнего Востока. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Me.nissanmotornews.com Новый рамный внедорожник X-Terra

Абсолютно новый X-Terra предлагает надежную систему полного привода, включая блокировку всех колес, дифференциал повышенного трения с тормозом и электронную блокировку заднего дифференциала. Также автопроизводители оснастили авто прочной рамой.

Внешне новинка выделяется четырьмя светодиодными лампами для проекторов и новой радиаторной решёткой V-образной формой. Сзади также будут установлены светодиодные фонари.

Внутри X-Terra размещены: цифровая приборная панель, информационно-развлекательный комплекс с большим сенсорным дисплеем размером девять дюймов и стильный трехспицевый руль.

В движение модель приводит четырёхцилиндровый атмосферный бензиновый мотор на 2,5 л мощностью 165 л. с.

Напомним, в сентябре 2020 года российские дилеры компании Nissan продали 5623 автомобиля марки, что на 24% меньше, чем годом ранее.

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