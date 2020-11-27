Москва, 27 ноября, 2020, 07:58 — ИА Регнум. В Девятом арбитражном апелляционном суде прекращено производству по спору за 24% акций АО «Интеко», подконтрольного вдове бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова — Елене Батуриной. Вышестоящая инстанция не только прекратила производство, но и отменила решение суда полностью. В рамках дела финансовый управляющий оспаривал отчуждение доли Виктора Батурина, признанного ранее банкротом. Подробности вердикта пока неизвестны, он ещё не обнародован, передаёт ИА REGNUM.

(сс) Евгений Начитов Елена Батурина и Юрий Лужков

Судебный спор за 24% акций «Интеко» закончился неожиданно. 25 ноября в карточке дела, уже после подачи апелляционной жалобы, появилась краткая запись — «отменить решение суда полностью и прекратить производство по делу». Детали пока неизвестны.

Истцом в споре, который тянулся с января 2020 года, выступал финансовый управляющий Виктора Батурина — Эренцен Манжеев. Он указывал на то, что как управляющий он ответственен «за формирование конкурсной массы и возврат незаконно выведенных активов должника, в том числе активов, утраченных в связи с действиями третьих лиц».

Манжеев в суде заявлял, что летом 2019 года ему стало известно, что Елена Батурина 12 октября 2011 года «внесла 100% акций АО «Интеко» в уставный капитал своей кипрской компании Сертерра Лимитед» и, по его мнению, распорядилась в том числе и 24-процентным «пакетом акций, принадлежавших Виктору Батурину». Финансовый управляющий посчитал, что сделкой причинён вред кредиторам Батурина, и обратился в суд.

В сентябре 2020 года арбитраж Москвы в удовлетворении иска о признании недействительной сделки по отчуждению 14 тыс. обыкновенных именных акций АО «Интеко» (24%) отказал, указав на недоказанность Батуриным статуса акционера. Вердикт сначала попытались оспорить, но через три недели дело было прекращено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания «Интеко» была учреждена Еленой и Виктором Батуриными в 1994 году и вела деятельность заказчика-застройщика.