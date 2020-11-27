Чебоксары, 27 ноября, 2020, 07:34 — ИА Регнум. Большая часть пациентов с коронавирусом в Чувашии может лечиться амбулаторно, поэтому нужно усилить первичное звено оказания медицинской помощи. Как сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики, об этом заявила помощник министра здравоохранения России Ольга Старжинская, посетившая Чувашию после того, как регион дважды был отмечен в числе антилидеров по доле свободного коечного фонда для лечения больных с COVID-19.

Cap.ru Помощник министра здравоохранения России Ольга Старжинская посетила Чувашию

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По итогам двухдневной работы Ольга Старжинская акцентировала внимание на необходимости «командной работы» в борьбе с коронавирусом.

«Для стабилизации ситуации в регионе требуется командная работа специалистов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и специалистов, оказывающих помощь в условиях круглосуточного стационара. Большая часть пациентов имеют показания к амбулаторному лечению, поэтому нужно сфокусироваться на первичной медико-санитарной помощи пациентам с COVID-19, необходимо сделать эту помощь более доступной и качественной», — цитируют в администрации вывод помощника главы Минздрава Чувашии.

Ольга Старжинская также подчеркнула, что бесплатные лекарства должны быть выданы в соответствии с назначением врача «в день постановки диагноза, без необходимости для пациента обращаться в аптеки».

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов заверил, что «все рекомендации Минздрава России будут учтены». По его словам, в настоящее время в республике развернуто 3295 коек, в резерве находятся 390 коек.

Напомним, на дому лечатся пациенты, у которых болезнь протекает в средней и лёгкой степени тяжести. Чувашские власти заявляли, что за ними закрепляются конкретные врачи и устанавливается амбулаторное сопровождение, в том числе используются дистанционные формы работы.

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Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия дважды фигурировала в ноябре в числе регионов, где сложилась наиболее критическая ситуация с коечным фондом: 18 ноября вице-премьер Татьяна Голикова назвала республику в числе трёх регионов, где занято более 95% коек. 11 ноября Голикова отметила Чувашию в числе «рекордных» регионов по загрузке коечного фонда.