Чебоксары, 27 ноября, 2020, 07:09 — ИА Регнум. В Чувашии в пользовании жителей республики находится более 25,4 тыс. единиц оружия, кто-то хранит несколько видов оружия. В ходе профилактических рейдов с начала года изъято 80 единиц оружия. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил начальник управления Росгвардии по Чувашии Алексей Ежеев, рассказывая о годовых итогах работы ведомства.

Cap.ru Алексей Ежеев рассказывает депутатам Госсовета о предварительных итогах работы ведомства

Говоря о работе по контролю за оборотом оружия, главный «гвардеец» республики сообщил, что с начала года проведено более 10 тыс. проверок граждан и юридических лиц.

«В настоящее время на территории республики зарегистрировано 15 577 граждан, в пользовании которых находится 25 460 единиц оружия. Обеспечивается контроль за оружием и боеприпасами, находящимися у 61 юридического лица. По выявленным нарушениям установленных правил оборота оружия в отношении виновных лиц было составлено более 300 протоколов об административных правонарушениях», — сказал Алексей Ежеев.

По его словам, с начала 2020 года из незаконного оборота изъято восемь единиц огнестрельного оружия, свыше 500 единиц различных видов боеприпасов. В ходе совместных с полицией профилактических рейдов «Оружие» изъято более 80 единиц оружия, 1200 единиц боеприпасов, 620 грамм пороха.

Кроме того, 59 граждан добровольно сдали 47 единиц оружия, девять основных частей к ним и более 600 штук боеприпасов — общий размер выплаченного вознаграждения составил 240 тыс. рублей.