Париж, 27 ноября, 2020, 02:00 — ИА Регнум. Французские власти намерены провести 2 декабря конференцию по сбору помощи Ливану, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу президента Франции Эммануэля Макрона.

Флаг Ливана

Ожидается, что конференция будет проводиться в сотрудничестве с ООН. При этом источники агентства утверждают, что непосредственно ливанским властям мировое сообщество помогать не желает. Поэтому, отмечает источник, речь идет о прямой помощи ливанскому народу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Франция намерена передать собрать гуманитарную помощь для жителей Ливана, пострадавших от взрыва в порту Бейрута. При этом сам Макрон еще в сентябре обещал созвать спонсорскую конференцию для помощи Бейруту.