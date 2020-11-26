Мехико, 27 ноября, 2020, 01:30 — ИА Регнум. Сенат Мексики 27 ноября одобрил конституционную реформу, которая позволяет проводить в отношении президента страны судебное разбирательство. Об этом сообщается на официальной странице верхней палаты парламента страны в социальной сети Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

За проект, фактически лишающий высшее должностное лицо страны неприкосновенности, проголосовало большинство сенаторов.

«89 голосами «за» и 23 голосами «против» одобряют проект конституционной реформы в вопросах ведения дел президента», — говорится в сообщении по итогам голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, палата сенаторов парламента Мексики 19 ноября одобрила законопроект, разрешающий использование марихуаны для отдыха и развлечения.