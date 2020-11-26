Москва, 27 ноября, 2020, 01:17 — ИА Регнум. Зенитная ракетная система С-500 «Прометей», которая не имеет аналогов в мире и сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве, после завершения в 2021 году всех необходимых испытаний будет готова к серийному производству. Об этом заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин 27 ноября сообщил в газете «Красная звезда».

Mil.ru Пуск зенитной ракеты

«Стоит отметить, что на 2021 год спланировано завершение создания мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500», — отметил он в опубликованном в издании материале.

Напомним, что заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко ранее заявил о возможности получения первых зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-500 Вооружёнными силами России уже в 2021 году, а серийных поставок — в 2025 году.

Командующий ВКС России Сергей Суровикин в интервью изданию в июле отметил, что характеристики комплекса С-500 позволят относить его к первому поколению систем противокосмической обороны, и что аналогов у него не существует в принципе.

Как сообщало ИА REGNUM, зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» опережает ближайшие по назначению западные разработки в области противовоздушной обороны на 15−20 лет.

Читайте также: Комплексы С-500 смогут уничтожать цели в ближнем космосе