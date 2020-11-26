Вашингтон, 26 ноября, 2020, 23:54 — ИА Регнум. Популярные криптовалюты EOS и Litecoin в ходе торгов 26 ноября упали в цене примерно на 30% каждая.

Криптовалюта Litecoin

По информации Investing.com, в настоящий момент Litecoin оценивается в $69,08, криптовалюта EOS — в $2,88.

Снижение стоимости началось вслед за падением Bitcoin, который за сутки поешевел примерно на 10% и сейчас стоит около $17 051,00.

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