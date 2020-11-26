Москва, 26 ноября, 2020, 23:07 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки скончались ещё 77 пациентов с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев возросло до 8680. Об этом сообщили вечером 26 ноября в оперативном штабе столицы.

Минобороны России

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Отмечается, у всех умерших пациентов была диагностирована пневмония и имелись положительные результаты тестов на коронавирус.

Согласно последним данным штаба, всего в Москве выявлено уже более 577 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 6075 случаев — за последние сутки. Излечились и были выписаны свыше 428 тысяч пациентов.