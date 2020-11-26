Лондон, 26 ноября, 2020, 22:56 — ИА Регнум. Министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что для заключения торгового соглашения с Евросоюзом в срок есть все шансы, 26 ноября передает Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«При конструктивном отношении и доброй воле со всех сторон мы сможем этого добиться» , — заявил Сунак.

Однако Сунак отметил, что британское правительство «не намерено заключать сделку любой ценой».

Читайте также:Во Франции рассказали о границе с Великобританией после Brexit