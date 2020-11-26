Минфин Британии оценил шансы на сделку по Brexit
Лондон, 26 ноября, 2020, 22:56 — ИА Регнум. Министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что для заключения торгового соглашения с Евросоюзом в срок есть все шансы, 26 ноября передает Sky News.
Иван Шилов ИА REGNUM
Brexit
«При конструктивном отношении и доброй воле со всех сторон мы сможем этого добиться», — заявил Сунак.
Однако Сунак отметил, что британское правительство «не намерено заключать сделку любой ценой».
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