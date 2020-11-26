Санкт-Петербург, 26 ноября, 2020, 22:28 — ИА Регнум. В Петербурге пациентам с COVID-19, которые находятся на амбулаторном лечении, начали выдавать бесплатные лекарства. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщили в Смольном. Лекарства получают как пациенты с подтвержденным диагнозом, так и с подозрением на COVID-19.

Аптека в Петербурге

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Работники поликлиник будут приносить препараты больным на дом. На эти цели было выделено 203 млн рублей из федерального бюджета. Их пропорционально разделили между районами в зависимости от числа прикрепленных к поликлиникам пациентов. Ранее в комздраве Петербурга говорили, что этой суммы хватит на лечение чуть менее чем 26 тысяч человек.

Губернатор Александр Беглов 20 ноября эфире телеканала «Россия-24» заявил: «Сегодня только на амбулаторном лечении (находятся) 43 тысячи человек». Это в несколько раз больше, чем число пациентов в стационарах. «Выдача бесплатных лекарств поможет снизить темпы распространения инфекции», — надеется Беглов.

Бесплатные лекарства будут предоставлять больным старше 18 лет строго по медицинским показаниям. С 26 ноября их выдают при первом посещении пациента на дому. Уже находящиеся на амбулаторном режиме больные получат их при повторном посещении врача, если ранее назначенное лечение не дало результата.

«В обязательном порядке бесплатными препаратами обеспечиваются пациенты, выписанные из стационаров на долечивание. Конкретный набор препаратов определяется лечащим врачом в зависимости от состояния пациента и схемы лечения. При выдаче препаратов каждый пациент обязан подписать согласие на оказание помощи в амбулаторных условиях и соблюдение режима изоляции. В случае отказа подписать такой документ бесплатные лекарства предоставляться не будут», — уточнили в Смольном.

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Заметим, ранее петербуржцы многократно жаловались Беглову на дефицит лекарств в аптеках, включая те, которые часто прописывают при коронавирусе.

В итоге сам губернатор в радиоэфире заявил, что виноваты сами петербуржцы, создающие ажиотаж, ведь если «не скупать антибиотики, как гречку, то их хватит всем».

Затем этот тезис начальника повторил и первый замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана. «Человек пришел в аптеку рядом с домом — в этой аптеке нет, в соседней нет, через квартал нет, а через два квартала пришел и купил», — сказал он.