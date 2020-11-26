Сараево, 26 ноября, 2020, 22:45 — ИА Регнум. Верховный представитель ООН в Боснии и Герцеговине Валентин Инцко 26 ноября заявил, что права хорватов в Боснии и Герцеговине должны быть защищены, потому что они являются самым малочисленным конституционным народом. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

Neoneo13 Католический собор. Меджугорье. Босния и Герцеговина

«Там, где хорваты составляют большинство, в таких муниципалитетах, как герцеговино-неретвенский или ливаньский, они могут устроить себе небольшую Калифорнию. Там их никто не побеспокоит, там не так много бошняков, нет Додика (президента Республики Сербской), никого нет. Они могут там реализовать все свои планы», — указал Инцко. Он посоветовал нынешним политическим представителям хорватов в Боснии и Герцеговине рассмотреть примеры Баварии и Калифорнии, которым федеральный центр предоставил широкую автономию.

Напомним, главная претензия, которую выдвигают боснийские хорваты, заключается в их дискриминационном положении в Боснии и Герцеговине, а именно в игнорировании боснийскими властями избирательной воли хорватов. Хорваты Боснии и Герцеговины не имеют право избрать своего представителя в президиум страны.