Москва, 26 ноября, 2020, 21:58 — ИА Регнум. 2 декабря в режиме видеосвязи пройдет 25-я по счету встреча глав правительств России и Китая Михаила Мишустина и Ли Кэцяна, сообщает 26 ноября Синьхуа со ссылкой на соответствующее заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

Kremlin.ru Ли Кэцян

Подчеркнув что стороны оказали друг другу широкое содействие и помощь в наиболее острые моменты эпидемии коронавируса, китайский дипломат отметил, что это послужило еще более тесному сближению двух стран и народов. Отмечено, что за первые десять месяцев текущего года, несмотря на весенний спад взаимной торговли, товарооборот между странами достиг отметки в 88 млрд долларов. Наиболее перспективными сферами оказались сельское хозяйство, энергетика, электронная торговля. Странами в перекрестном режиме был запущен Год российско-китайского научного и инновационного сотрудничества.

По мнению МИД КНР, новая встреча глав правительства послужит дальнейшему укреплению взаимодействия в общественном здравоохранении и восстановлении экономического роста.