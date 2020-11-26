Страсбург, Франция, 26 ноября, 2020, 21:22 — ИА Регнум. Европарламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию, требующую введения санкций против Турции, 26 ноября сообщает Agence France-Presse.

Здание Европейского парламента

Резолюция в поддержку Кипра была принята 631 голосом при трёх против и 59 воздержавшихся. Парламентарии признали геологоразведочные работы Турции в Восточном Средиземноморье «незаконными».

Еврокомиссии рекомендовано «принять меры и ввести жесткие санкции в ответ на незаконные действия Турции», однако резолюция носит рекомендательный характер. Против Турции уже действует ряд ограничений ЕС.

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