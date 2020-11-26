Париж, 26 ноября, 2020, 22:43 — ИА Регнум. Согласно опросу, проведенному французским Национальным институтом статистики и экономических исследований (Insee) и опубликованному в четверг, 26 ноября, ожидания жителей Франции от будущего стали менее оптимистичными, чем во время пика демонстраций движения «желтых жилетов» в декабре 2018 года.

Obier «Жёлтые жилеты»

Согласно исследованию Insee, «в ноябре 2020 года домохозяйства гораздо менее оптимистично оценивают свое будущее финансовое положение, чем во время кризиса желтых жилетов», а «доля жителей Франции, считающих, что сейчас уместно было бы делать крупные покупки, падает».

Население Франции также пессимистично смотрит на уровень своей жизни. Около двух третей жителей страны (65%) уверены, что он понизится. Этот показатель существенно выше, чем в октябре 2020 года (56%).

Напомним, согласно опросу, проведенному компанией Odoxa во Франции и опубликованному в пятницу, 20 ноября, рейтинг одобрения деятельности президента страны Эммануэля Макрона возрос до 43%, а показатели премьер-министра Жана Кастекса, наоборот, упали до 35%.