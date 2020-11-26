Ханты-Мансийск, 26 ноября, 2020, 21:17 — ИА Регнум. В Югре ограничена продажа алкоголя на территориях жилых домов. Такое решение приняли депутаты региональной думы.

Цитата из к/ф «Самогонщики». Реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР Торговля алкоголем

Поправки были внесены в закон о регулировании оборота алкоголя. Как пишет Накануне.Ru, теперь запрещено торговать спиртным в точках площадью менее 50 кв. метров в жилых домах и на прилегающих территориях.

Торговлю могут продолжить те магазины, вход в которые находится со стороны красных линий улично-дорожной сети. При этом если вход расположен ближе 30 метров от игровой детской или спортивной площадки, то продавать такой товар нельзя.