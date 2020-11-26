Советский, Югра, 26 ноября, 2020, 21:00 — ИА Регнум. В Югре бывший руководитель спортивного комплекса Советского района заподозрен в присвоении бюджетных средств. Об этом сообщает окружное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, ныне 38-летний гражданин в октябре 2014 года изготовил фиктивный договор купли-продажи 27 пластиковых окон. Затем он присвоил себе 269 тыс. рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

Преступление выявили сотрудники полиции. Следователи выясняют обстоятельства преступления и проводят мероприятия, целью которых является обеспечение возмещения ущерба.